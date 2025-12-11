Украинцы уже могут потратить «зимнюю тысячу» на продукты — в каких супермаркетах

За 1000 гривен от государства можно купить продукты в магазинах Сильпо, Фора, THRASH!ТРАШ!, Fozzy и «Близенько».

С 11 декабря украинцы могут использовать 1000 грн «Зимней поддержки» для покупки продуктов отечественного производства (кроме подакцизных товаров). Об этом сообщает Минсоцполитики.

Рассчитаться можно карточкой «Национальный кешбэк».

Где доступна новая опция

Функция уже работает в торговых сетях Fozzy Group (Сильпо, Фора, THRASH!ТРАШ!, Fozzy) и «Близенько».

Воспользоваться возможностью можно в более чем 1 160 магазинах по всей стране. В дальнейшем перечень торговых точек обещают расширить.

Пока опция не действует для онлайн-заказов.

На что еще можно потратить средства

Получатели «зимней тысячи» могут использовать ее для:

оплаты коммунальных услуг;

оплаты почтовых услуг;

благотворительности;

покупки товаров украинского производства — лекарств, книг и теперь продуктов питания.

Сроки использования средств

Если выплата получена через Дию и зачислена на карточку «Национальный кешбэк», средства доступны до 30 июня 2026 года.

Пенсионеры и получатели соцвыплат через Укрпочту, а также те, кто оформлял помощь в отделениях, могут потратить ее до конца февраля 2026 года. Это продленный правительством срок.

