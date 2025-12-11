  1. В Украине
  2. / Общество

Украинцы уже могут потратить «зимнюю тысячу» на продукты — в каких супермаркетах

12:06, 11 декабря 2025
За 1000 гривен от государства можно купить продукты в магазинах Сильпо, Фора, THRASH!ТРАШ!, Fozzy и «Близенько».
Украинцы уже могут потратить «зимнюю тысячу» на продукты — в каких супермаркетах
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 11 декабря украинцы могут использовать 1000 грн «Зимней поддержки» для покупки продуктов отечественного производства (кроме подакцизных товаров). Об этом сообщает Минсоцполитики.

Рассчитаться можно карточкой «Национальный кешбэк».

Где доступна новая опция

Функция уже работает в торговых сетях Fozzy Group (Сильпо, Фора, THRASH!ТРАШ!, Fozzy) и «Близенько».

Воспользоваться возможностью можно в более чем 1 160 магазинах по всей стране. В дальнейшем перечень торговых точек обещают расширить.

Пока опция не действует для онлайн-заказов.

На что еще можно потратить средства

Получатели «зимней тысячи» могут использовать ее для:

  • оплаты коммунальных услуг;
  • оплаты почтовых услуг;
  • благотворительности;
  • покупки товаров украинского производства — лекарств, книг и теперь продуктов питания.

Сроки использования средств

Если выплата получена через Дию и зачислена на карточку «Национальный кешбэк», средства доступны до 30 июня 2026 года.

Пенсионеры и получатели соцвыплат через Укрпочту, а также те, кто оформлял помощь в отделениях, могут потратить ее до конца февраля 2026 года. Это продленный правительством срок.

Ранее мы писали, почему может не прийти или задерживается выплата 1000 грн зимней помощи.

Как известно, стартовала вторая волна выплат 1000 гривен зимней поддержки. Подать заявку можно до 24 декабря включительно.

А еще мы писали, как оплатить коммунальные услуги 1000 гривен Зимней поддержки.

Также сообщалось, до какого числа можно потратить 1000 гривен.

«Судебно-юридическая газета» публиковала видеоинструкцию, как подать заявку на получение 6500 грн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

деньги продукты Зимняя єПідтримка денежная помощь

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Главный сервисный центр МВД пояснил, какое авто считается новым в его понимании

В терминологии сервисных центров МВД «новый автомобиль» — это исключительно автомобиль из салона, который ранее никогда не был нигде зарегистрирован.

Онлайн vs офлайн: Верховный Суд определил пределы ответственности за пропуск срока на апелляцию

Соблюдение процессуальных сроков обжалования зависит не от выбранного формата подачи, а от надлежащей процессуальной дисциплины сторон.

Кабмин неожиданно изменил правила бронирования: новые сроки, лимиты и основания для аннулирования отсрочек

Правительство ввело новые нормы и ускорило процедуры бронирования для критически важных предприятий.

НКРЭКП выйдет из-под контроля Кабмина и Президента: какие изменения предлагает законопроект 14282

В Украине предлагают изменения в работе Национальной комиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг

КГС ВС нашел исключительную правовую проблему и передал на рассмотрение ВП ВС дело о повышении тарифов и изменении поставщика услуг теплоснабжения

Может ли смена поставщика автоматически повлечь повышение стоимости коммунальных услуг: Решение по этому делу определит судьбу тысяч аналогичных исков

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]