В Винницкой области вводят ограничения на продажу алкоголя

Приказ вступает в силу с 27 сентября и будет действовать до завершения военного положения.

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В Винницкой области вводится ограничение на продажу алкоголя. С 27 сентября купить его можно будет только с 6:00 до 22:00.

Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

«Подписал приказ о запрете продажи алкоголя с 22:00 до 06:00 на территории Винницкой области.

Приказ вступает в силу с 27 сентября 2023 года и будет действовать до завершения военного положения», - сообщил он.

Согласно приказу, по словам Борзова, субъектам хозяйствования запрещается с 22:00 до 06:00 продажа алкогольных напитков и веществ, изготовленных на спиртовой основе.

Круглосуточно сохраняется запрет на продажу алкогольных напитков гражданам во время несения службы в правоохранительных органах, ВСУ, Нацгвардии, Терробороне, других военных формированиях и лицам с оружием.

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