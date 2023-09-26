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ГБР разоблачило супругов, продававших военным бесплатно полученные за границей автомобили

18:51, 26 сентября 2023
После продажи автомобилей так называемые благотворители подделывали фиктивные акты приема-передачи о якобы бесплатной передаче автомобилей ВСУ.
ГБР разоблачило супругов, продававших военным бесплатно полученные за границей автомобили
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Правоохранители разоблачили семейные супруги, которые под видом гуманитарной помощи без уплаты таможенных платежей ввозили в Украину автотранспортные средства и продавали их военным. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

«Супруги из Киева использовали принадлежащий им благотворительный фонд и имели льготы при таможенном оформлении транспортных средств. Но вместо того, чтобы передавать бесплатно полученные за границей автомобили, фигуранты продавали их военнослужащим.

После продажи автомобилей так называемые благотворители подделывали фиктивные акты приема-передачи о якобы бесплатной передаче автомобилей ВСУ», — говорится в сообщении.

Так, 25 сентября правоохранители разоблачили дельцов при попытке продажи трех автомобилей, полученных безвозмездно в Литве. Супруги пытались продать эти авто военнослужащим за 13 тысяч долларов. Мужчина задержан на основании ст. 208 УПК Украины.

Решается вопрос об уведомлении махинаторам о подозрении и изъятии других автотранспортных средств, завезенных указанными лицами под видом гуманитарной помощи.

Проверяется возможная причастность к преступлению должностных лиц таможни и военных формирований, которые могли способствовать незаконной легализации автомобилей на территории Украины.

Уголовное производство начато по статье незаконного использования в целях получения прибыли гуманитарной помощи (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет с конфискацией имущества.

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