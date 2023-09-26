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  1. В Украине

ВАКС продлил арест экс-нардепа Сергея Скуратовского

13:38, 26 сентября 2023
Антикорсуд до 24 ноября продлил действие меры пресечения бывшему председателю комитета ВРУ.
ВАКС продлил арест экс-нардепа Сергея Скуратовского
Источник фото: slovoidilo.ua
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Во вторник, 26 сентября, следственный судья ВАКС еще на два месяца, а именно до 24 ноября, продлил действие меры пресечения главе комитета Верховной Рады VIII созыва, подозреваемому в противоправном завладении в составе организованной группы правом требования банковского учреждения на 128 млн грн. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

«Также суд определил указанном подозреваемому залог в размере 8 млн грн. В случае внесения указанного залога на лицо будут возложены следующие процессуальные обязанности:

- прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;

- не отлучаться за пределы Киевской области без разрешения детектива, прокурора или суда;

- сообщать прокурору, детективу или суду об изменении своего места жительства и работы;

- воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями;

- сдать на хранение в соответствующий орган паспорт (паспорта) для выезда за границу;

- воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями по делу;

- носить электронное средство контроля», - говорится в сообщении.

В САП не называют фамилию, но, по данным СМИ, речь идет о бывшем нардепе Сергее Скуратовском.

Ранее сообщалось, что ВАКС продлил еще на 2 месяца содержания под стражей для экс-нардепа Сергея Скуратовского.

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