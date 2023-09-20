Додатково більше 300 мільярдів на оборону: Рада підтримала у першому читанні зміни до Держбюджету-2023

Законопроектом передбачено збільшення видатків Державного бюджету на 328,5 млрд грн.

У середу, 20 вересня, Верховна Рада схвалила за основу проєкт змін до Державного бюджету на 2023 рік, який передбачає збільшення видатків на 328,5 мільярдів гривень, в основному - на оборону. Про це повідомив депутат Ярослав Железняк.

Відповідний урядовий законопроєкт №10038 у першому читанні підтримали 302 нардепи. Рада зможе розглянути його у другому читанні лише у жовтні.

Законопроєктом запропоновано збільшити видатки та надання кредитів державного бюджету на 328,51 млрд грн за рахунок збільшення доходів на 26,06 млрд грн, скорочення видатків на 11,43 млрд грн та збільшення запозичень одразу на 290,66 млрд грн.

Раніше ми писал, що Кабмін зареєстрував у Раді законопроект про внесення змін до Державного бюджету на 2023 рік. Даним законопроектом, серед іншого, пропонується зменшити видатки на здійснення правосуддя Вищим антикорупційним судом на 1,59 млн грн.

Також Мінфін розповів деталі змін до Держбюджету на 2023 рік.

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