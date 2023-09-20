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Верховна Рада ухвалила закон про відновлення декларування та відкриття декларацій посадовців

Чиї декларації відкриватимуть першими, хто та що повинен буде задекларувати та які спрощення для декларантів передбачили в законі про відновлення е-декларування.

З 18 жовтня всі адвокати, держоргани та юридичні особи неприватної форми власності повинні зареєструвати електронні кабінети: чи не спровокує нечіткість законодавця хаос

Закон про обов’язкову реєстрацію електронних кабінетів передбачає, що з 18 жовтня 2023 року суди повинні будуть на стадії розгляду питання про відкриття провадження ідентифікувати форму власності юридичної особи та відповідно перевіряти факт реєстрації нею електронного кабінету.

Спікер Палати представників США Маккарті озвучив питання, які поставить Володимиру Зеленському

Зокрема, Спікер Палати представників США Кевін Маккарті заявив, що поцікавиться у Володимира Зеленського планом перемоги і використанням американських коштів.

Лише бажання брати участь у діях з оборони без документального підтвердження зарахування до військових формувань не є підставою звільнення від покарання з випробуванням, — Верховний Суд

Засуджений просив звільнити його від відбування покарання з випробуванням в зв`язку з необхідністю проходження військової служби, але в матеріалах справи на підтвердження цього містилася лише довідка за підписом командира сотні Добровольчого українського корпусу про його добровільне залучення та перебування в зазначеній сотні.

Кабмін затвердив Порядок використання бюджетних коштів на здійснення заходів з реалізації антикорупційних стратегій

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  1. В Україні

Додатково більше 300 мільярдів на оборону: Рада підтримала у першому читанні зміни до Держбюджету-2023

13:40, 20 вересня 2023
Законопроектом передбачено збільшення видатків Державного бюджету на 328,5 млрд грн.
Додатково більше 300 мільярдів на оборону: Рада підтримала у першому читанні зміни до Держбюджету-2023
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У середу, 20 вересня, Верховна Рада схвалила за основу проєкт змін до Державного бюджету на 2023 рік, який передбачає збільшення видатків на 328,5 мільярдів гривень, в основному - на оборону. Про це повідомив депутат Ярослав Железняк. 

Відповідний урядовий законопроєкт №10038 у першому читанні підтримали 302 нардепи. Рада зможе розглянути його у другому читанні лише у жовтні.

Законопроєктом запропоновано збільшити видатки та надання кредитів державного бюджету на 328,51 млрд грн за рахунок збільшення доходів на 26,06 млрд грн, скорочення видатків на 11,43 млрд грн та збільшення запозичень одразу на 290,66 млрд грн.

Раніше ми писал, що Кабмін зареєстрував у Раді законопроект про внесення змін до Державного бюджету на 2023 рік. Даним законопроектом, серед іншого, пропонується зменшити видатки на здійснення правосуддя Вищим антикорупційним судом на 1,59 млн грн.

Також Мінфін розповів деталі змін до Держбюджету на 2023 рік.

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