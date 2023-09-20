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У Києві 4-річна дитина випала з вікна лікарні: подробиці

18:16, 20 вересня 2023
Хлопчик сперся на москітну сітку та випав з вікна на парапет другого поверху.
У Києві 4-річна дитина випала з вікна лікарні: подробиці
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У вівторок, 19 вересня, у Києві малолітня дитина отримала тяжкі травми внаслідок падіння з висоти на території дитячого медичного закладу.

Як повідомила Київська міська прокуратура, розпочато розслідування за фактом травмування малолітньої дитини на території дитячої лікарні. Відомості про подію внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 137 КК України - неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей.

За даними слідства, 4-річний хлопчик перебував на лікуванні у інфекційно-діагностичному відділенні на четвертому поверсі лікарні. Залишившись в палаті без нагляду батька, він сперся на москітну сітку та випав з вікна на парапет другого поверху.

«Внаслідок падіння дитина отримала численні травми.

Наразі в рамках досудового розслідування встановлюються всі обставини події», - сказано у повідомленні.

Раніше ми писали, що на Дніпропетровщині нетверезий випав з 5 поверху, однак зачепився на дереві.

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