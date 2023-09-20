В Киеве 4-летний ребенок выпал из окна больницы: подробности

Мальчик облокотился на москитную сетку и выпал из окна на парапет второго этажа.

Во вторник, 19 сентября, в Киеве малолетний ребенок получил тяжелые травмы в результате падения с высоты на территории детского медицинского учреждения.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, начато расследование по факту травмирования малолетнего ребенка на территории детской больницы. Сведения о происшествии внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 137 УК Украины – ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровью детей.

По данным следствия, 4-летний мальчик находился в лечении в инфекционно-диагностическом отделении на четвертом этаже больницы. Оставшись в палате без присмотра отца, он облокотился на москитную сетку и выпал из окна на парапет второго этажа.

«В результате падения ребенок получил многочисленные травмы.

В рамках досудебного расследования устанавливаются все обстоятельства происшествия», - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области нетрезвый выпал с 5 этажа, однако зацепился на дереве.

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