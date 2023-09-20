В Польше заявляют о сальмонелле и пестицидах в украинском зерне – СМИ

Верховная контрольная палата Польши заявила об обнаружении вредных веществ в 35% продукции из Украины.

Источник фото: Agravery.com

Верховная контрольная палата Польши завершает специальную проверку импорта зерна из Украины. Уже сейчас отмечается, что только за прошлый год импорт пшеницы из Украины в Польшу вырос более чем на 16 тысяч процентов, а кукурузы – почти на 30 тысяч процентов. Однако Верховная контрольная палата провела расследование и заявила об обнаружении вредных веществ в продукции из Украины, – сообщает RMF24.

«Ссылаясь на данные главного ветеринарного врача, ВКП отмечает, что из 73 образцов зерна, ввезенного из Украины, в 17 обнаружили сальмонеллу, в 17 – пестициды, в 11 – ГМО, в 6 – миотоксины. Другие также содержали ртуть, кадмий, свинец и железо», – говорится в сообщении.

С января по май 2023 года вредных веществ Польша нашла в 35% отобранных образцов.

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