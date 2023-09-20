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Международный уголовный суд руководствовался только доказательствами, а не политикой, когда выдавал ордер на арест Путина, — прокурор МУС

17:38, 20 сентября 2023
Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан отмечает, что его решение было продиктовано конкретными доказательствами, а не политическими соображениями или эмоциями.
Международный уголовный суд руководствовался только доказательствами, а не политикой, когда выдавал ордер на арест Путина, — прокурор МУС
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Международный уголовный суд, выдавая ордер на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка Львовой-Беловой, руководствовался только доказательствами, никакой политики по этому делу нет. Об этом заявил прокурор МКС Карим Хан, передает «Укринформ».

Во время выступления на одной из мер Генассамблеи он назвал приоритет в своей работе – это дети, которых часто не замечают в конфликтах.

«Это был чрезвычайно трагический и безмерно грустный момент, когда независимые судьи почувствовали себя вынужденными под тяжестью доказательств выдать ордера на арест главы государства - постоянного члена Совета Безопасности, а также так называемого комиссара по делам детей», - добавил Хан.

Глава МКС рассказал, что незадолго до этого он побывал в одном из детских домов, расположенном на линии фронта на юге Украины. Детей там не было.

«Это останется со мной навсегда, когда в этой тишине, в этой страшной тишине я увидел пустые детские кроватки, одежду, сложенную стопкой, фотографии детей, наслаждающихся Рождеством, украшавшие стены рисунки, – поделился Хан. – В то же время, нами двигает не политика или эмоции, а доказательства, и эти доказательства заставили нас двигаться в определенном направлении».

Ранее мы писали, что Европарламент признал Лукашенко причастным к войне против Украины и призвал МКС выдать ордер на его арест.

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