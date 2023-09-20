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Міжнародний кримінальний суд керувався лише доказами, а не політикою, коли видавав ордер на арешт Путіна, — прокурор МКС

17:38, 20 вересня 2023
Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан наголошує, що його рішення було продиктоване конкретними доказами, а не політичними міркуваннями чи емоціями.
Міжнародний кримінальний суд керувався лише доказами, а не політикою, коли видавав ордер на арешт Путіна, — прокурор МКС
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Міжнародний кримінальний суд, видаючи ордер на арешт Путіна та уповноваженої з прав дитини Львовой-Бєловой, керувався лише доказами, жодної політики у цій справі немає. Про це заявив прокурор МКС Карім Хан, передає «Укрінформ».

Під час виступу на одному з заходів Генасамблеї він назвав пріоритет у своїй роботі - це діти, яких часто не помічають у конфліктах.

«Це був надзвичайно трагічний і безмірно сумний момент, коли незалежні судді відчули себе змушеними під вагою доказів видати ордери на арешт глави держави – постійного члена Ради Безпеки, а також так званого комісара у справах дітей», – додав Хан.

Очільник МКС розповів, що незадовго до того він побував в одному з дитячих будинків, розташованому на лінії фронту на півдні України. Дітей там не було.

«Це залишиться зі мною назавжди, коли в цій тиші, у цій страшній тиші я побачив порожні дитячі ліжечка, одяг, складений стопкою, фотографії дітей, які насолоджуються Різдвом, малюнки, що прикрашали стіни, – поділився Хан. - Водночас, нами рухає не політика чи емоції, а докази, і ці докази змусили нас рухатися в певному напрямку».

Раніше ми писали, що Європарламент визнав Лукашенка причетним до війни проти України і закликав МКС видати ордер на його арешт.

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