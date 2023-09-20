У Криму біля нафтобази Чорноморського флоту лунають вибухи: окупанти увімкнули димову завісу

На нафтобазі Чорноморського флоту, де лунають вибухи, зберігаються мільйони тонн пального.

У середу, 20 вересня, на території тимчасово окупованого Криму пролунали потужні вибухи. Окупанти увімкнули димову завісу біля нафтобази Чорноморського флоту. Про це повідомляє місцевий Telegram-канал «Кримський вітер».

Зазначається, що дим біля побережжя в місті Інкерман з'явився близько 12:00.

«Димова завіса в районі Нафтової гавані в Інкермані посилюється. Саме тут розташована головна нафтобаза Чорноморського флоту, де зберігаються мільйони тонн пального», – йдеться у повідомленні.

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