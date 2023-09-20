В Черкасах затримали рекетира, який «вибивав» гроші з родин загиблих військових

СБУ затримала у Черкасах рекетира на отримання частки грошей у розмірі 200 тисяч гривень.

Джерело фото: СБУ

У Черкасах служба безпеки затримала зловмисника, який вимагав від родин загиблих українських воїнів частку від грошової допомоги, яку вони отримували від держави. Ця допомога включала одноразову виплату у розмірі 15 мільйонів гривень після загибелі воїна на війні, – повідомили в СБУ.

В разі відмови від сплати, рекетир погрожував фізичною розправою та насильством, включаючи загрози відносно дітей сімей загиблих.

Служба безпеки документувала, що зловмисник вимагав майже 800 тисяч гривень від матері та сестри військового ЗСУ, який загинув весною 2022 року під Сєвєродонецьком.

Зловмисник використовував анонімні телефонні номери та робив вимоги через телефон. Під час операції затримання йому передали частину «данини» у розмірі 200 тисяч гривень.

За даними слідства, зловмисник є місцевим жителем і використовував свої зв'язки серед мешканців регіону для отримання інформації про родичів загиблих українських воїнів.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України (вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, вчинене в умовах воєнного стану). Також обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави.

Розслідування триває для встановлення всіх обставин злочину та точної кількості потерпілих. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі.

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