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В Черкассах задержали рэкетира, который «выбивал» деньги из семей погибших военных

17:02, 20 сентября 2023
СБУ задержала в Черкассах рэкетира на получение части денег в размере 200 тысяч гривен.
В Черкассах задержали рэкетира, который «выбивал» деньги из семей погибших военных
Источник фото: СБУ
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В Черкассах служба безопасности задержала злоумышленника, который требовал от семей погибших украинских воинов долю от денежной помощи, которую они получали от государства. Эта помощь включала единовременную выплату в размере 15 миллионов гривен после гибели воина на войне, – сообщили в СБУ.

В случае отказа от уплаты, рэкетир угрожал физической расправой и насилием, включая угрозы в отношении детей семей погибших.

Служба безопасности документировала, что злоумышленник требовал почти 800 тысяч гривен от матери и сестры военного ВСУ, который погиб весной 2022 года под Северодонецком.

Злоумышленник использовал анонимные телефонные номера и делал требования через телефон. Во время операции задержания ему передали часть «дани» в размере 200 тысяч гривен.

По данным следствия, злоумышленник является местным жителем и использовал свои связи среди жителей региона для получения информации о родственниках погибших украинских воинов.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по части 4 статьи 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, совершенное в условиях военного положения). Также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Расследование продолжается для установления всех обстоятельств преступления и точного количества пострадавших. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

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