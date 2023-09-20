В Крыму возле нефтебазы Черноморского флота раздаются взрывы: оккупанты включили дымовую завесу

В среду, 20 сентября, на территории временно оккупированного Крыма прогремели мощные взрывы. Оккупанты включили дымовую завесу возле нефтебазы Черноморского флота. Об этом сообщает местный Telegram-канал «Крымский ветер».
Отмечается, что дым у побережья в городе Инкерман появился около 12:00.
«Дымовая завеса в районе Нефтяной гавани в Инкермане усиливается. Именно здесь расположена главная нефтебаза Черноморского флота, где хранятся миллионы тонн топлива», – говорится в сообщении.
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