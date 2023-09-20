В Крыму возле нефтебазы Черноморского флота раздаются взрывы: оккупанты включили дымовую завесу

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С 18 октября все адвокаты, госорганы и юридические лица нечастной формы собственности должны зарегистрировать электронные кабинеты: не спровоцирует ли нечеткость законодателя хаос

Закон об обязательной регистрации электронных кабинетов предусматривает, что с 18 октября 2023 года суды должны будут на стадии рассмотрения вопроса об открытии производства идентифицировать форму собственности юридического лица и соответственно проверять факт регистрации им электронного кабинета.

Спикер Палаты представителей США Маккарти озвучил вопросы, которые задаст Владимиру Зеленскому

В частности, Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что поинтересуется у Владимира Зеленского планом победы и использованием американских средств.

Лишь желание участвовать в действиях по обороне без документального подтверждения зачисления в военные формирования не является основанием освобождения от наказания с испытанием, — Верховный Суд

Осужденный просил освободить его от отбывания наказания с испытанием в связи с необходимостью прохождения военной службы, но в материалах дела в подтверждение этого содержалась только справка за подписью командира сотни Добровольческого украинского корпуса о его добровольном привлечении и нахождении в указанной сотне.

Кабмин утвердил порядок использования бюджетных средств на осуществление мер по реализации антикоррупционных стратегий

В частности, Правительство установило, что не допускается направление бюджетных средств на оплату посреднических услуг.

Кабмин определил, что является линией столкновения и административной границей между временно оккупированной территорией и другой территорией Украины

Правительство установило, что административной границей между временно оккупированной территорией и другой территорией Украины является условная линия на поверхности земли, являющаяся границей между временно оккупированными РФ территориями, включенными в перечень, и другой территорией Украины, на прилегающих к которой территориях не ведутся боевые действия.

  1. В Украине

В Крыму возле нефтебазы Черноморского флота раздаются взрывы: оккупанты включили дымовую завесу

13:52, 20 сентября 2023
На нефтебазе Черноморского флота, где раздаются взрывы, хранятся миллионы тонн горючего.
В Крыму возле нефтебазы Черноморского флота раздаются взрывы: оккупанты включили дымовую завесу
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В среду, 20 сентября, на территории временно оккупированного Крыма прогремели мощные взрывы. Оккупанты включили дымовую завесу возле нефтебазы Черноморского флота. Об этом сообщает местный Telegram-канал «Крымский ветер».

Отмечается, что дым у побережья в городе Инкерман появился около 12:00.

«Дымовая завеса в районе Нефтяной гавани в Инкермане усиливается. Именно здесь расположена главная нефтебаза Черноморского флота, где хранятся миллионы тонн топлива», – говорится в сообщении.

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