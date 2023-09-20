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  1. У світі

У Польщі заявляють про сальмонелу й пестициди в українському зерні – ЗМІ

15:09, 20 вересня 2023
Верховна контрольна палата Польщі заявила про виявлення шкідливих речовин у 35% продукції з України.
У Польщі заявляють про сальмонелу й пестициди в українському зерні – ЗМІ
Джерело фото: Agravery.com
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Верховна контрольна палата Польщі завершує спеціальну перевірку імпорту зерна з України. Вже зараз зазначається, що лише за минулий рік імпорт пшениці з України до Польщі зріс на понад 16 тисяч відсотків, а кукурудзи – майже на 30 тисяч відсотків. Проте Верховна контрольна палата провела розслідування і заявила про виявлення шкідливих речовин у продукції з України, – повідомляє RMF24.

«Посилаючись на дані головного ветеринарного лікаря, ВКП зазначає, що із 73 зразків зерна, ввезеного з України, у 17 виявили сальмонелу, у 17 – пестициди, в 11 – ГМО, у 6 – міотоксини. Інші також містили ртуть, кадмій, свинець і залізо», – йдеться у повідомленні.

Із січня по травень 2023 року шкідливих речовин Польща знайшла у 35% відібраних зразків.

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