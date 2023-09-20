Дополнительно более 300 миллиардов на оборону: Рада поддержала в первом чтении изменения в Госбюджет-2023

Расходы на оборону планируют увеличить на 328,5 миллиарда гривен.

В среду, 20 сентября, Верховная Рада одобрила за основу проект изменений в Государственный бюджет на 2023 год, предусматривающий увеличение расходов на 328,5 миллиарда гривен. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк.

Соответствующий правительственный законопроект №10038 в первом чтении поддержали 302 нардепа. Рада сможет рассмотреть его во втором чтении только в октябре.

Законопроектом предложено увеличить расходы и предоставление кредитов государственного бюджета на 328,51 млрд грн за счет увеличения доходов на 26,06 млрд грн, сокращения расходов на 11,43 млрд грн и увеличения заимствований сразу на 290,66 млрд грн.

Из общей суммы почти 303 млрд грн предлагается направить на нужды обороны. В частности, дополнительное финансирование планируется предусмотреть для:

ВСУ – 195,7 млрд грн;

Национальной гвардии – 39,7 млрд грн;

Государственной пограничной службы – 20,4 млрд грн;

Национальной полиции – 19 млрд грн;

На закупку и модернизацию военной техники и вооружения – 13,2 млрд. грн.;

Минстратегпрома на производство в Украине оружия и боеприпасов – 4,4 млрд. грн.;

СБУ – 4,2 млрд грн;

ГУР МО – 2,5 млрд грн;

Государственной специальной службы транспорта Минобороны – 2,1 млрд. грн.;

Госспецсвязи – 570,2 млн грн.

Ранее мы писали, что Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект о внесении изменений в Государственный бюджет на 2023 год. Данным законопроектом, среди прочего, предлагается снизить расходы на осуществление правосудия Высшим антикоррупционным судом на 1,59 млн грн.

Также Минфин рассказал о деталях изменений в Госбюджет на 2023 год.

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