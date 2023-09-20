Дополнительно более 300 миллиардов на оборону: Рада поддержала в первом чтении изменения в Госбюджет-2023

Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
С 18 октября все адвокаты, госорганы и юридические лица нечастной формы собственности должны зарегистрировать электронные кабинеты: не спровоцирует ли нечеткость законодателя хаос

Закон об обязательной регистрации электронных кабинетов предусматривает, что с 18 октября 2023 года суды должны будут на стадии рассмотрения вопроса об открытии производства идентифицировать форму собственности юридического лица и соответственно проверять факт регистрации им электронного кабинета.

Спикер Палаты представителей США Маккарти озвучил вопросы, которые задаст Владимиру Зеленскому

В частности, Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что поинтересуется у Владимира Зеленского планом победы и использованием американских средств.

Лишь желание участвовать в действиях по обороне без документального подтверждения зачисления в военные формирования не является основанием освобождения от наказания с испытанием, — Верховный Суд

Осужденный просил освободить его от отбывания наказания с испытанием в связи с необходимостью прохождения военной службы, но в материалах дела в подтверждение этого содержалась только справка за подписью командира сотни Добровольческого украинского корпуса о его добровольном привлечении и нахождении в указанной сотне.

Кабмин утвердил порядок использования бюджетных средств на осуществление мер по реализации антикоррупционных стратегий

В частности, Правительство установило, что не допускается направление бюджетных средств на оплату посреднических услуг.

Кабмин определил, что является линией столкновения и административной границей между временно оккупированной территорией и другой территорией Украины

Правительство установило, что административной границей между временно оккупированной территорией и другой территорией Украины является условная линия на поверхности земли, являющаяся границей между временно оккупированными РФ территориями, включенными в перечень, и другой территорией Украины, на прилегающих к которой территориях не ведутся боевые действия.

  1. В Украине

Дополнительно более 300 миллиардов на оборону: Рада поддержала в первом чтении изменения в Госбюджет-2023

13:40, 20 сентября 2023
Расходы на оборону планируют увеличить на 328,5 миллиарда гривен.
Дополнительно более 300 миллиардов на оборону: Рада поддержала в первом чтении изменения в Госбюджет-2023
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В среду, 20 сентября, Верховная Рада одобрила за основу проект изменений в Государственный бюджет на 2023 год, предусматривающий увеличение расходов на 328,5 миллиарда гривен. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк.

Соответствующий правительственный законопроект №10038 в первом чтении поддержали 302 нардепа. Рада сможет рассмотреть его во втором чтении только в октябре.

Законопроектом предложено увеличить расходы и предоставление кредитов государственного бюджета на 328,51 млрд грн за счет увеличения доходов на 26,06 млрд грн, сокращения расходов на 11,43 млрд грн и увеличения заимствований сразу на 290,66 млрд грн.

Из общей суммы почти 303 млрд грн предлагается направить на нужды обороны. В частности, дополнительное финансирование планируется предусмотреть для:

  • ВСУ – 195,7 млрд грн;
  • Национальной гвардии – 39,7 млрд грн;
  • Государственной пограничной службы – 20,4 млрд грн;
  • Национальной полиции – 19 млрд грн;
  • На закупку и модернизацию военной техники и вооружения – 13,2 млрд. грн.;
  • Минстратегпрома на производство в Украине оружия и боеприпасов – 4,4 млрд. грн.;
  • СБУ – 4,2 млрд грн;
  • ГУР МО – 2,5 млрд грн;
  • Государственной специальной службы транспорта Минобороны – 2,1 млрд. грн.;
  • Госспецсвязи – 570,2 млн грн.

Ранее мы писали, что Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект о внесении изменений в Государственный бюджет на 2023 год. Данным законопроектом, среди прочего, предлагается снизить расходы на осуществление правосудия Высшим антикоррупционным судом на 1,59 млн грн.

Также Минфин рассказал о деталях изменений в Госбюджет на 2023 год.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Світлана Мартьянова
    Світлана Мартьянова
    голова Франківського районного суду м. Львова
  • Іван Феєр
    Іван Феєр
    суддя Закарпатського апеляційного суду