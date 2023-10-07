Армія Ізраїлю після обстрілів з боку Сектора Газа оголосила про стан «готовності до війни»: що відомо

ХАМАС заявив про початок нової масштабної операції проти Ізраїлю.

Як відомо, по Ізраїлю було завдано масованого ракетного удару з боку Сектора Газа, у той час як ХАМАС заявив про початок нової масштабної операції проти Ізраїлю.

Внаслідок масованого обстрілу є постраждалі і попередньо загиблі серед мирних жителів.

Як повідомляє Times of Israel, прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу та міністр оборони Йоав Галант скликали термінову нараду з військовим керівництвом Ізраїлю для обговорення ситуації та подальших дій.

За даними видання, армія оборони Їзраїлю оголосила «стан готовності до війни» на тлі ймовірного проникнення бойовиків ХАМАС в країну і ракетних обстрілів.

Міністр оборони Ізраїлю наказав призвати на військову службу резервістів.

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