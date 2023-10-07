США запровадили санкції проти 42 китайських компаній через військову підтримку рф

Також США запровадили експортний контроль і щодо семи компаній з Фінляндії, Німеччини, Індії, Туреччини, ОАЕ та Великої Британії.

США додали списку експортного контролю 42 китайські компанії, які підтримують військову та оборонно-промислову базу рф. Про це пише Reuters.

Деякі з компаній постачали до рф інтегральні схеми американського походження, серед яких є мікроелектроніка, яку росія використовує для систем точного наведення ракет і безпілотників, що запускаються проти цивільних об'єктів в Україні, йдеться у заяві міністерства торгівлі США.

Також США запровадили експортний контроль і щодо семи компаній з Фінляндії, Німеччини, Індії, Туреччини, ОАЕ та Великої Британії.

"Сьогоднішнє доповнення до списку компаній дає чіткий сигнал: якщо ви постачаєте російському оборонному сектору технології американського походження, ми дізнаємося про це і вживемо заходів", - заявив помічник міністра з питань експортного контролю Метью Аксельрод.

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