Ізраїлю оголосили війну, – міністр оборони країни

Зараз в радіусі 80 кілометрів від Сектора Газа оголошено надзвичайну ситуацію.

Фото: REUTERS/Amir Cohen

Як відомо, по Ізраїлю раптово було завдано масованого ракетного удару з боку Сектора Газа. Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант оголосив надзвичайну ситуацію на півдні та у центрі країни.

Уточнюється, що надзвичайну ситуацію оголошено в радіусі 80 кілометрів від Сектора Газа.

Також міністр оборони країни заявив, що бойовики ХАМАС оголосили війну Ізраїлю.

Зазначимо, що Ізраїль перебуває під безперервним ракетним обстрілом із Гази вже понад дві години. В Єрусалимі та прилеглих містах сьогодні вранці вже двічі лунали сирени попередження про ракети.

Жителі повідомляють, що чули звуки численних вибухів, "Залізний купол" перехоплює ракети, випущені з території Сектору Газа.

Також у ЗМІ пишуть, що збільшується кількість постраждалих і загиблих серед мирних людей.

Нагадаємо, що армія оборони Їзраїлю оголосила "стан готовності до війни" після масованого обстрілу.

Ізраїль втратив контроль над однією зі своїх баз, бойовики розстрілюють цивільні автівки, в країни оголошено збір резервістів.

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