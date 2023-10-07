Як підготувати школяра до повітряних тривог: поради батькам від МОЗ

Заздалегідь дізнайтеся все про укриття та правила безпеки у вашій школі.

Фото: Думська

Під час повітряних тривог у школах діти можуть відчувати напругу та паніку, особливо це стосується тих, хто нещодавно повернувся до офлайн-навчання, тих, хто повернувся з-за кордону, і першачків. За правилами безпеки під час сирени школярі та вчителі повинні спускатися в укриття чи бомбосховища. Як підготувати дітей до тривог, розповіли у Міністерстві охорони здоров’я.

У відомстві дали такі поради:

Обов’язково дізнайтеся все про укриття та правила безпеки у вашій школі. Поговоріть із дитиною про те, що вона має робити у школі під час тривоги. Розкажіть, що вчителі знають, як діяти і подбають про всіх школярів, а дітям треба чітко слухатися їхніх інструкцій.

Поясніть, що освітній процес триває і під час повітряної тривоги. Наголосіть, що у цей час дитина не може піти додому, а виходити з укриття небезпечно для життя та здоров’я.

Якщо ваша дитина самостійно ходить до школи, розкажіть і покажіть їй укриття на маршруті, яким вона може скористатись, адже повітряна тривога може спіткати дитину між школою і домом. Якщо швидко дістатися до найближчого укриття неможливо, найкраще скористатися заглибленими приміщеннями та спорудами (наприклад, підземним переходом, магазином у підвалі), а якщо такого немає, то треба сховатися у будь-яких відкритих для громадськості будівлях за правилом «двох стін». Якщо дитина перебуває в громадському транспорті, необхідно вийти з нього та піти до одного з найближчих укриттів, про які ви домовилися на маршруті.

Розʼясніть дитині основні правила поведінки з вибухонебезпечними предметами.

правила поведінки з вибухонебезпечними предметами. Надайте адміністрації школи свої контакти, контакти тих, хто може забирати дитину зі школи, деталі стану здоров’я дитини тощо. Якщо дитина має особливі потреби, і ви хвилюєтеся про її фізичний чи психічний стан, обговоріть усе це з адміністрацією. Розкажіть, які медикаменти приймає дитина, як вона може реагувати на тривожну ситуацію.

Подбайте, щоб дитина також знала ваші контакти, свою групу крові, свої хронічні хвороби тощо. Для учня початкової школи можна зробити нашивку з цими даними на наплічнику або вкласти записки до щоденника, телефона, кишені.

Приєднайтеся до розсилки/чату школи чи класу, щоб бути в курсі всіх подій.

Що покласти дитині в тривожний рюкзак

Подумайте разом із дитиною, що варто покласти в сумку, яка зберігатиметься у школі на випадок тривоги, а що дитина носитиме із собою в шкільному наплічнику.

У пакет, який зберігатиметься у школі (якщо для цього є умови), варто покласти:

улюблений снек дитини тривалого терміну зберігання (наприклад, печиво, сухофрукти, горішки);

пляшку води;

серветки (сухі та вологі), антисептик;

ліки, якщо дитина приймає якісь препарати на постійній основі (обов’язково повідомте вчителя про прийом і приклейте до ліків інструкцію, як саме потрібно давати препарат);

ламінована записка, у якій вказані ПІБ дитини, контактні дані батьків та ближніх родичів (імена, телефони, адреси).

Окрім цього варто покласти дитині речі, які сприятимуть її комфорту та допоможуть відчувати вашу турботу.

Якщо дитина не бере до школи смартгодинник чи мобільний телефон – переконайтесь, що вчитель має ваші контакти і за потреби може зв’язатись.

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