У Ізраїлі ввели надзвичайний стан

Влада також ухвалила рішення про залучення добровольців-поліцейських.

У суботу, 7 жовтня, Міністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бен-Гвір повідомив про введення надзвичайного стану по всій території країни, передає місцеве видання Haaretz.

«Міністр національної безпеки Бен-Гвір оголосив надзвичайний стан на всій території Ізраїлю і наказав залучити до роботи в поліції всіх добровольців», - сказано у повідомленні.

Вказано, що введення режиму надзвичайного стану надасть працівникам поліції додаткові повноваження.

Нагадаємо, що армія оборони Їзраїлю оголосила "стан готовності до війни" після масованого обстрілу.

Потім стало відомо, що Ізраїль втратив контроль над однією зі своїх баз, бойовики розстрілюють цивільні автівки, а в країни оголошено збір резервістів.

В радіусі 80 кілометрів від Сектора Газа оголошено надзвичайну ситуацію. Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що рух ХАМАС оголосив війну його країні.

Додамо, у Зеленського відреагували на ситуацію в Ізраїлі.

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