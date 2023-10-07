Податкова повідомила, скільки в Україні зареєстровано РРО та ПРРО

Українці віддають перевагу ПРРО.

Державна податкова служба України повідомила, в Україні уже зареєстровано понад 950 000 РРО/ПРРО. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Станом на 1 жовтня 2023 року 135,2 тис. субʼєктів господарювання зареєстрували реєстратори розрахункових операцій (РРО) та 306,7 тис. субʼєктів господарювання зареєстрували програмні реєстратори розрахункових операцій (ПРРО).

Загалом в Україні зареєстровано 951,4 тис. РРО/ПРРО, з яких: 289,6 тис. РРО та 661,8 тис. ПРРО.

Раніше ми писали, чи потрібно нотаріусу при розрахунках за послуги в готівковій формі застосовувати РРО.

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