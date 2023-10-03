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Прокуратура та податківці вилучили у підприємця 53 тисячі кг цукру в ході обшуку, а після закриття провадження виявилось, що цукор загубився, – що вирішив Верховний Суд стосовно повернення майна

У підприємця в ході обшуку вилучили 53 тисячі кг цукру, згодом закрили стосовно нього кримінальне провадження, але цукор так і не віддали – він звернувся до прокуратури з позовом про відшкодування шкоди, зазначивши, що це знищило його бізнес: що вирішив Верховний Суд.

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  1. В Україні

Чи потрібно нотаріусу при розрахунках за послуги в готівковій формі застосовувати РРО: відповідь ДПС

16:55, 3 жовтня 2023
Якщо фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, одночасно здійснює підприємницьку діяльність, то вона зобов’язана застосовувати РРО та/або ПРРО на загальних засадах.
Чи потрібно нотаріусу при розрахунках за послуги в готівковій формі застосовувати РРО: відповідь ДПС
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Головне управління Державної податково служби у м. Києві роз’яснило, чи потрібно нотаріусу при розрахунках за послуги в готівковій формі застосовувати РРО.

Правовідносини у сфері застосування РРО та/або ПРРО регулюються Податковим кодексом України, Законом України від 06.07.1995 №265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (зі змінами та доповненнями) та нормативно-правовими актами, прийнятими на його виконання.

Чинна редакція Закону №265 визначає правові засади застосування РРО та/або ПРРО у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Його дія поширюється на усіх суб’єктів господарювання, їх господарські одиниці та представників (уповноважених осіб) суб’єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі.

Встановлення норм щодо незастосування реєстраторів розрахункових операцій у інших законах, крім ПКУ, не допускається.

Відповідно до п. 2 ст. 55 ГКУ, суб'єктами господарювання є:

  • господарські організації – юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до цього кодексу, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку;
  • громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці.

За визначенням, наведеним у пп. 14.1.226 ПКУ, самозайнята особа – платник податку, який є фізичною особою – підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність за умови, що така особа не є працівником в межах такої підприємницької чи незалежної професійної діяльності.

Незалежна професійна діяльність – участь фізичної особи у науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, діяльність лікарів, приватних нотаріусів, приватних виконавців, адвокатів, арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів, особи, зайнятої релігійною (місіонерською) діяльністю, іншою подібною діяльністю за умови, що така особа не є працівником або фізичною особою - підприємцем (за винятком випадку, передбаченого п. 65.9 ПКУ) та використовує найману працю не більш як чотирьох фізичних осіб.

Згідно з п. 65.9 ПКУ, якщо фізична особа зареєстрована як підприємець та при цьому така особа провадить незалежну професійну діяльність, така фізична особа обліковується у контролюючих органах як фізична особа – підприємець з ознакою провадження незалежної професійної діяльності.

Як зазначалося вище, дія Закону №265 поширюється тільки на суб’єктів господарювання. Відповідно ті, хто не належать до суб’єктів господарювання (самозайняті особи, що провадять незалежну професійну діяльність), застосовувати РРО та/або ПРРО не зобов’язані.

Своєю чергою, оподаткування доходів, отриманих фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, визначено ст. 178 ПКУ. При цьому нормою цієї статті теж не передбачено обов’язкового застосування РРО та/або ПРРО при здійсненні готівкових та/або безготівкових розрахунків такими платниками податків.

Разом з тим, якщо фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, одночасно здійснює підприємницьку діяльність, то вона зобов’язана застосовувати РРО та/або ПРРО на загальних засадах.

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