На Запоріжжі до АРМА передали понад 6,6 млн гривень, вилучених у справі про привласнення майна ДСНС

На Запоріжжі суд передав АРМА в управління понад 6,6 млн гривень у справі про привласнення майна співробітниками ДСНС.

На Запоріжжі суд вирішив передати понад 6,6 мільйонів гривень в управління Агентству з розшуку та управління активами за клопотанням прокурорів Запорізької обласної прокуратури. Кошти були вилучені та арештовані під час слідчих дій у справі, що стосується шести працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Ці особи підозрюються у незаконному заволодінні понад 30 000 літрами дизельного пального на суму понад 1 мільйон гривень, а також використанні підроблених документів для отримання заробітної плати на суму 1,3 мільйона гривень. Про це повідомили в АРМА.

У рамках цієї справи також було накладено арешт на позашляховик вартістю понад 3,6 мільйона гривень, 3 земельні ділянки загальною площею 4 гектари, житловий будинок площею 176,2 квадратних метри, 2 вантажні автомобілі та причіп. В даний момент розглядається питання щодо передачі цього майна в управління АРМА.

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