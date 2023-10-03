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Прокуратура та податківці вилучили у підприємця 53 тисячі кг цукру в ході обшуку, а після закриття провадження виявилось, що цукор загубився, – що вирішив Верховний Суд стосовно повернення майна

У підприємця в ході обшуку вилучили 53 тисячі кг цукру, згодом закрили стосовно нього кримінальне провадження, але цукор так і не віддали – він звернувся до прокуратури з позовом про відшкодування шкоди, зазначивши, що це знищило його бізнес: що вирішив Верховний Суд.

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  1. В Україні

Впровадження порядку перевірки інформації про кінцевих бенефіціарних власників відтерміновано до 1 грудня

12:36, 3 жовтня 2023
Порядок повідомлення держателя ЄДР про виявлення розбіжностей між отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в реєстрі відомостями про кінцевих бенефіціарних власників буде впроваджено пізніше.
Впровадження порядку перевірки інформації про кінцевих бенефіціарних власників відтерміновано до 1 грудня
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Міністерство юстиції України повідомило про відтермінування до 1 грудня 2023 року впровадження порядку щодо кінцевих бенефіціарних власників. Про це йдеться на офіційному сайті відомства.

«З метою вжиття всіма суб’єктами первинного фінансового моніторингу організаційних заходів, необхідних для впровадження механізму повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей у відомостях про кінцевого бенефіціарного власника та структури власності юридичної особи, Міністерством юстиції України видано наказ від 27 вересня 2023 року № 3445/5 «Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 12 липня 2023 року № 2542/5», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28 вересня 2023 року за  № 1714/40770, а також видано спільний наказ Міністерства юстиції України та Міністерства фінансів України від 28 вересня 2023 року № 3463/5/523 «Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 10 липня 2023 року № 2513/5/378», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28 вересня 2023 року за № 1713/40769», - сказано у заяві.

Зазначеними наказами відтерміновано до 1 грудня 2023 року впровадження Порядку повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в ЄДР відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи й Порядку передачі держателем ЄДР інформації про розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи, отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки юридичної особи, та відповідними відомостями, розміщеними в зазначеному реєстрі, та про суб’єкта первинного фінансового моніторингу, яким виявлено такі розбіжності, до спеціально уповноваженого органу.

Раніше ми писали, що держреєстратори зможуть вимагати доступу до приміщень юридичної особи, проведення огляду речей та документів для встановлення кінцевого бенефіціара.

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