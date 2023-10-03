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Суд підтвердив рішення про повернення Миколаївського собору заповіднику в Кременці

19:22, 3 жовтня 2023
Миколаївський собор у Кременці мають повернути заповіднику: Західний апеляційний господарський суд залишив в силі рішення суду.
Суд підтвердив рішення про повернення Миколаївського собору заповіднику в Кременці
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Західний апеляційний господарський суд залишив в силі рішення суду щодо повернення Миколаївського собору Кременецько-Почаївському історико-архітектурному заповіднику. Про це повідомляє пресслужбаМіністерства культури та інформаційної політики.

«2 жовтня Західний апеляційний господарський суд підтвердив рішення Господарського суду Тернопільської області від 15 червня 2023 року. Тоді суд зобов’язав релігійну громаду «Парафія Святителя Миколая» повернути Миколаївський собор з келіями XVI-XVII століть загальною площею 1 756,0 кв. м, що в Кременці, Кременецько-Почаївському історико-архітектурному заповіднику», - йдеться у повідомленні.

У Мінкульті нагадали, що 12 лютого 2023 року закінчився термін дії договору про безоплатне користування релігійною громадою УПЦ МП приміщенням Миколаївського собору та інших об’єктів, що є державною власністю.

Зокрема, Заповідник неодноразово повідомляв релігійну громаду про закінчення терміну дії Договору та відсутність намірів щодо його продовження, у зв’язку зі змінами у законодавстві про оренду державного майна. Своєю чергою, релігійна громада зверталася до МКІП щодо продовження дії договору, але отримала відмову.

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