Єврокомісія розморозить близько 13 млрд євро Угорщини для підтримки України

Брюссель розморозить кошти Угорщини, яка шукає фінансову допомогу для України.

Джерело фото: ArmyInform

Єврокомісія планує розблокувати близько 13 мільярдів євро з фондів ЄС, які були заморожені через проблеми з верховенством права в Угорщині. Ці кошти виділяться для підтримки Будапешта в контексті збільшення бюджету Євросоюзу та надання фінансової допомоги Україні, – повідомляє Financial Times з посиланням на власні джерела, які ознайомлені з переговорами.

Єврокомісія планує розморозити близько 13 мільярдів євро фінансування для Угорщини вже до кінця листопада 2023 року. Це стане перемогою прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який обіцяв блокувати збільшення бюджету ЄС, поки його країна не отримає доступ до цих коштів.

Рішення про виділення цих коштів було частково спонукане бажанням заручитися підтримкою Орбана для збільшення бюджету. У грудні минулого року ЄС заморозив 22 мільярди євро фінансування, призначені для Угорщини, через порушення Будапештом прав людини і верховенства права.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.