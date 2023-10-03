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  1. В Україні

У Раді пояснили, чим займатиметься новостворена державна служба у справах дітей

10:03, 3 жовтня 2023
Новостворена служба займатиметься питаннями українських дітей та сім'ї.
У Раді пояснили, чим займатиметься новостворена державна служба у справах дітей
Фото: detector.media
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Перша заступниця голови Комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики Ірина Констанкевич заявила, що новостворена державна служба у справах дітей захищатиме інтереси неповнолітніх громадян в Україні та закордоном. Про це вона сказала в інтерв’ю телеканалі Рада.

 «Має бути окрема інституція, яка буде опікуватись питаннями дітей, сім'ї. Адже від того, наскільки ми уваги сфокусуємо над проблемами дітей, залежить майбутнє української Нації», - сказала вона.

Зазначається, що робочі механізми вже внесені в законодавство, але також будуть розроблені підзаконні акти та треба виділити достатнє фінансування.

За її словами, особливо це потрібно в умовах війни, «коли ми маємо колосальні проблеми із такою кількістю депортованих дітей і маємо незахищених українських дітей закордоном».

Раніше ми писали, що Кабмін ухвалив створити Державну службу у справах дітей.

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