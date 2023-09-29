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  1. В Україні

Кабмін ухвалив створити Державну службу у справах дітей

19:09, 29 вересня 2023
Служба реалізовуватиме державну політику у сфері захисту прав дітей, соціальної підтримки сімей з дітьми, розвитку сімейних форм виховання та усиновлення.
Кабмін ухвалив створити Державну службу у справах дітей
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Кабінет Міністрів ухвалив постанову про створення Державної служби у справах дітей. 

У Мінсоцполітики зазначили, що ця Служба як центральний орган виконавчої влади реалізовуватиме  державну політику у сфері захисту прав дітей, соціальної підтримки сімей з дітьми, розвитку сімейних форм виховання та усиновлення.

«Сьогодні ми створили орган, який опікуватиметься забезпеченням прав кожної дитини, у т.ч. її права на життя в родині, та  якісною роботою установ і органів, відповідальних за піклування про дитину. Україна - не для інтернатів, як справедливо відзначив наш Президент. Тому, ми посилюємо  координацію органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, служб у справах дітей, з тим, щоб кожна дитина змогла відчути батьківську любов», – підкреслила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Серед ключових завдань новоствореної Державної служби у справах дітей – координація надання соціальної підтримки та соціальних послуг сім’ям з дітьми (в тому числі тим, над якими встановлено опіку чи піклування), прийомним сім’ям, сім’ям патронатних вихователів, дитячим будинкам сімейного типу, усиновлювачам. 

Також Служба здійснюватиме моніторинг за дотриманням місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами й організаціями, фізичними особами законодавства щодо захисту прав дітей. Фахівці понад 1400 територіальних громад в Україні зможуть отримувати методичну допомогу щодо налагодження дієвої системи захисту дітей в громаді.

Крім того, Служба здійснюватиме безпосередню взаємодію з дипломатичними установами України за кордоном, щоб забезпечити дотримання прав дітей–громадян України та їх повернення на Батьківщину.

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