Путін підписав указ про осінній призов 130 тисяч росіян

Цього року в рф збираються призвати 130 тисяч осіб у віці від 18 до 27 років.

Путін підписав указ про початок осіннього призову в російську армію з 1 жовтня.

Згідно з документом осінній призов триватиме протягом жовтня-грудня. До збройних сил рф збираються призвати 130 тисяч осіб віком від 18 до 27 років, які не перебувають у запасі.



Цей осінній призов буде останнім, у якому верхня планка призовного віку буде обмежена 27 роками.

Нагадаємо, що у росії незабаром розпочнеться масштабна примусова мобілізація, повідомили в Генштабі ЗСУ.

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