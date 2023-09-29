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Завдання, яке зараз ставить перед собою Верховний Суд – підвищити повагу та значення судового рішення, - голова КГС ВС Лариса Рогач

Як зауважила Лариса Рогач, практика ВС щодо способів захисту базується на двох основних взаємопов’язаних принципах: спосіб захисту має бути належним та ефективним; має дотримуватися принцип процесуальної економії.

У Господарському суді Києва за участі керівництва апеляційних судів та КГС ВС обговорили способи захисту порушеного права в господарському судочинстві

Відбувся круглий стіл, присвячений питанню способів захисту порушеного права в господарському судочинстві.

Діяльність юросіб, які не виконують закон про деколонізацію топонімії, будуть припиняти за позовом Мінюсту, - Кабмін

Уряд схвалив до реєстрації законопроект про заборону юросіб, які ігнорують закон про деколонізацію топонімії.

Найбільш логічний шлях – це створення Спецтрибуналу через укладення договору України з Генасамблеєю ООН, - член Венеційської комісії Дайнюс Жалімас

Створення Спецтрибуналу через укладення договору України з Генасамблеєю ООН дає змогу судити злочинців за міжнародним правом.

Давид Арахамія пропонує скасувати «правки Лозового», змінивши КК та КПК: «Ніхто не сховається від покарання і через 10 років»

Давид Арахамія про законопроект щодо скасування «правок Лозового»: завдяки ним корупціонери продовжують уникати покарання, тому що чинний закон встановлює строки, в які правоохоронці мають вкластися, розслідуючи справу до повідомлення підозри.

  1. У світі

Путін підписав указ про осінній призов 130 тисяч росіян

18:56, 29 вересня 2023
Цього року в рф збираються призвати 130 тисяч осіб у віці від 18 до 27 років.
Путін підписав указ про осінній призов 130 тисяч росіян
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Путін підписав указ про початок осіннього призову в російську армію з 1 жовтня. 

Згідно з документом осінній призов триватиме протягом жовтня-грудня. До збройних сил рф збираються призвати 130 тисяч осіб віком від 18 до 27 років, які не перебувають у запасі.

Цей осінній призов буде останнім, у якому верхня планка призовного віку буде обмежена 27 роками.

Нагадаємо, що у росії незабаром розпочнеться масштабна примусова мобілізація, повідомили в Генштабі ЗСУ.

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