Завдання, яке зараз ставить перед собою Верховний Суд – підвищити повагу та значення судового рішення, - голова КГС ВС Лариса Рогач

Як зауважила Лариса Рогач, практика ВС щодо способів захисту базується на двох основних взаємопов’язаних принципах: спосіб захисту має бути належним та ефективним; має дотримуватися принцип процесуальної економії.

Верховний Суд усебічно розглядає питання ефективності способів захисту порушеного права, зокрема крізь призму принципу диспозитивності. Таку думку висловила Голова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Лариса Рогач під час круглого столу, присвяченому питанням способів захисту порушеного права в господарському судочинстві, що відбувся 28 вересня 2023 року в Господарському суді міста Києва. Про це повідомляє прес-служба Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

Водночас ВС традиційно звертає особливу увагу на способи захисту, які підлягають застосуванню судами. Відповідно до усталеної позиції, позовні вимоги підлягають задоволенню, якщо суд дійде висновку, що обраний позивачем спосіб захисту не тільки передбачено законом або договором, але він є і ефективним для захисту порушеного права в таких правовідносинах.

Крім того, очільниця КГС ВС закцентувала на статті 2 Господарського процесуального кодексу України, яка вказує на поняття ефективності застосованих способів захисту як на неодмінну притаманну складову, до якої відноситься завдання господарського судочинства, зокрема справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов’язаних із здійсненням господарської діяльності з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави. Суд та учасники судового процесу зобов’язані керуватися завданням господарського судочинства, яке превалює над будь-якими іншими міркуваннями в судовому процесі.

Як зауважила Лариса Рогач, практика ВС щодо способів захисту базується на двох основних взаємопов’язаних принципах: спосіб захисту має бути належним та ефективним; має дотримуватися принцип процесуальної економії. Ефективний спосіб захисту прав повинен забезпечити поновлення порушеного права, а в разі неможливості такого поновлення – гарантувати особі можливість отримання нею відповідного відшкодування. Крім того, судовий захист повинен бути повним та відповідати принципу процесуальної економії, тобто забезпечити відсутність необхідності звернення до суду для вжиття додаткових засобів захисту.

Говорячи про право на доступ до правосуддя та належний судовий захист, очільниця КГС ВС зазначила, що суттєвою складовою є забезпечення виконання судового рішення. Як наголосила Лариса Рогач, рішення має бути не тільки проголошено іменем України, але має бути і його виконання. Проблематика полягає в тому, що якщо судове рішення не виконано, це призводить до негативних наслідків і позначається не тільки на іміджі суду, але й держави в цілому.

Зміна суспільних підходів і законодавства спричинили істотні зміни в судовій практиці. Завдання, яке зараз ставить перед собою ВС – справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення дійсних існуючих спорів, запобігання зловживанням процесуальними правами, маніпулювання юрисдикціями для штучного подвоєння справ, щоб судові рішення виконувалися, щоб не розхитувалася юридична визначеність і остаточність судового рішення.

Нагадаємо, 28 вересня 2023 року у Господарському суді міста Києва відбувся круглий стіл, присвячений питанню способів захисту порушеного права в господарському судочинстві. Участь у ньому взяли зокрема голова Північного апеляційного господарського суду Олег Хрипун, голова Господарського суду міста Києва Вадим Босий, голови місцевих та апеляційних господарських судів, судді Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду. Модератором заходу виступив суддя Господарського суду міста Києва Сергій Стасюк.

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