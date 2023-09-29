У Господарському суді Києва за участі керівництва апеляційних судів та КГС ВС обговорили способи захисту порушеного права в господарському судочинстві

Відбувся круглий стіл, присвячений питанню способів захисту порушеного права в господарському судочинстві.

28 вересня 2023 року у Господарському суді міста Києва відбувся круглий стіл, присвячений питанню способів захисту порушеного права в господарському судочинстві.

З вітальним словом до учасників заходу звернулися голова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Лариса Рогач, голова Північного апеляційного господарського суду Олег Хрипун та голова Господарського суду міста Києва Вадим Босий.

Модератором заходу виступив суддя Господарського суду міста Києва Сергій Стасюк.

У заході взяли участь голови місцевих та апеляційних господарських судів, судді Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду, суддя Великої Палати Верховного Суду, а також судді Господарського суду міста Києва.

Голова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Лариса Рогач звернула увагу, що Верховний Суд усебічно розглядає питання ефективності способів захисту порушеного права, зокрема крізь призму принципу диспозитивності. Водночас ВС традиційно звертає особливу увагу на способи захисту, які підлягають застосуванню судами. Відповідно до усталеної позиції, позовні вимоги підлягають задоволенню, якщо суд дійде висновку, що обраний позивачем спосіб захисту не тільки передбачено законом або договором, але він є і ефективним для захисту порушеного права в таких правовідносинах.

Як зауважила Лариса Рогач, практика ВС щодо способів захисту базується на двох основних взаємопов’язаних принципах: спосіб захисту має бути належним та ефективним; має дотримуватися принцип процесуальної економії. Ефективний спосіб захисту прав повинен забезпечити поновлення порушеного права, а в разі неможливості такого поновлення – гарантувати особі можливість отримання нею відповідного відшкодування. Крім того, судовий захист повинен бути повним та відповідати принципу процесуальної економії, тобто забезпечити відсутність необхідності звернення до суду для вжиття додаткових засобів захисту.

Говорячи про право на доступ до правосуддя та належний судовий захист, очільниця КГС ВС зазначила, що суттєвою складовою є забезпечення виконання судового рішення.

Суддя Господарського суду міста Києва Анатолій Івченко окреслив основні риси дискусійного законопроекту №9127 «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України щодо забезпечення права на суд» та разом з колегами проаналізував доцільність його прийняття. За його словами, цей законопроект є фундаментальним, який встановлює правовий механізм здійснення судочинства Верховним Судом і Великою Палатою Верховного Суду, а також місцевими та апеляційними судами.

Суддя-спікер Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Юрій Чумак розкрив концептуальні питання щодо юрисдикції та наявності спору про право при вирішенні спорів щодо нерухомого майна та спорів, за наслідками розгляду яких мають вчинятися реєстраційні дії, зосередивши увагу на чинних нині положеннях статті 26 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», редакція якої неодноразово зазнавала змін, встановлюючи різні способи судового захисту порушених прав та інтересів особи.

Загалом тематика заходу привернула увагу всіх учасників круглого столу та обумовила жваве обговорення, оскільки розробка концепції єдиних підходів щодо способів захисту порушеного права є дуже важливою для визначення стратегічних напрямків системи господарського судочинства та судочинства в цілому.

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