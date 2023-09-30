НАДС оновило Методичні рекомендації щодо визначення результатів виконання завдань держслужбовцями

Щороку з 1 жовтня стартує процедура оцінювання службової діяльності державних службовців.

Національне агентство України з питань державної служби оновило Методичні рекомендації щодо визначення результатів виконання завдань державними службовцями, які займають посади державної служби категорії «А».

Також оновлено Методичні рекомендації щодо визначення результатів виконання завдань державними службовцями, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В», та затвердження висновку.

Інформацію щодо оцінювання можна переглянути за посиланням – тут.

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