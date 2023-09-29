Діяльність юросіб, які не виконують закон про деколонізацію топонімії, будуть припиняти за позовом Мінюсту, - Кабмін

Уряд схвалив до реєстрації законопроект про заборону юросіб, які ігнорують закон про деколонізацію топонімії.

Кабінет Міністрів 29 вересня схвалив законопроект, за яким пропонується припиняти діяльність юридичних осіб, які ігнорують закон про деколонізацію топономії. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, за його словами, йдеться про схвалений для реєстрації в Раді проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії» щодо удосконалення порядку притягнення до відповідальності». Законопроектом пропонується передбачити, що у разі невиконання юридичними особами, громадськими формуваннями, що не мають статусу юридичної особи, вимог Закону «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії» їхня діяльність підлягає припиненню (забороні) в судовому порядку за позовом Міністерства юстиції України.

Для проведення правової експертизи щодо невідповідності діяльності, найменування та/або символіки юридичної особи та громадського формування, що не має статусу юридичної особи, вимогам вищезазначеного Закону передбачається утворення Міністерством юстиції комісії з питань дотримання вимог відповідного Закону.

Автор: Наталя Мамченко

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