Діяльність юросіб, які не виконують закон про деколонізацію топонімії, будуть припиняти за позовом Мінюсту, - Кабмін

Кабінет Міністрів 29 вересня схвалив законопроект, за яким пропонується припиняти діяльність юридичних осіб, які ігнорують закон про деколонізацію топономії. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.
Так, за його словами, йдеться про схвалений для реєстрації в Раді проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії» щодо удосконалення порядку притягнення до відповідальності». Законопроектом пропонується передбачити, що у разі невиконання юридичними особами, громадськими формуваннями, що не мають статусу юридичної особи, вимог Закону «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії» їхня діяльність підлягає припиненню (забороні) в судовому порядку за позовом Міністерства юстиції України.
Для проведення правової експертизи щодо невідповідності діяльності, найменування та/або символіки юридичної особи та громадського формування, що не має статусу юридичної особи, вимогам вищезазначеного Закону передбачається утворення Міністерством юстиції комісії з питань дотримання вимог відповідного Закону.
Автор: Наталя Мамченко
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