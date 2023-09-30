Як діяти, якщо вирішили повернути кошти за неякісний товар, але ціна вже змінилася

Якщо товар виявився неякісним і доведено, що суттєвий недолік виник з вини виробника, покупці мають право замінити товар на аналогічний чи повернути кошти

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Якщо товар виявився неякісним і доведено, що суттєвий недолік виник з вини виробника, а не споживача, покупці мають право замінити товар на аналогічний чи повернути кошти. Про це повідомили у Держпродспоживслужбі.

Відповідно до пункту 7 статті 8 Закону України «Про захист прав споживачів» на момент розірвання договору купівлі-продажу споживач має право:

повернути суму зазначену в чеку, якщо вартість товару зменшилася;

повернути суму, що зазначена на ціннику, якщо ціна товару збільшилася.

«Сплачені за товар кошти ви маєте право повернути в день звернення чи протягом 7 днів. Якщо скористалися послугами інтернет-магазину – не більше ніж 30 днів», - зазначили у Держпродспоживслужбі.

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