Найбільш логічний шлях – це створення Спецтрибуналу через укладення договору України з Генасамблеєю ООН, - член Венеційської комісії Дайнюс Жалімас

Створення Спецтрибуналу через укладення договору України з Генасамблеєю ООН дає змогу судити злочинців за міжнародним правом.

Найбільш логічний шлях – це створення Спецтрибуналу через укладення договору України з Генасамблеєю ООН. Про це зазначив Голова Конституційного суду Литви у 2014-2021 роках, а нині декан факультету права університету Вітаутаса Магнуса і член Венеційської комісії Дайнюс Жалімас в інтерв’ю Укрінформу.

«Існує ще варіант створення Спецтрибуналу через Раду Європи, яка може підтримати його заснування шляхом угоди з Україною чи між усіма членами Ради Європи. Тоді трибунал був би формально регіональним, але водночас міжнародним. Таким чином європейські країни могли б показати свій інтерес у створенні трибуналу по засудженню агресії, яка відбувається в Європі.

Але, звісно, найбільш логічний шлях – це створення Спецтрибуналу через укладення договору України з Генасамблеєю ООН. Це дає змогу судити злочинців за міжнародним правом. І це перевага міжнародного трибуналу, створеного на основі підтримки Генасамблеї ООН.

Згідно з міжнародним правом, агресія є найтяжчим міжнародним злочином проти всієї міжнародної спільноти держав

У будь-якому випадку міжнародний трибунал здається найбільш логічним, оскільки, згідно з міжнародним правом, агресія є найтяжчим міжнародним злочином проти всієї міжнародної спільноти держав. Так цей злочин описується з часів Нюрнберзького трибуналу.

Стосовно моделі інтернаціоналізованого трибуналу на основі українського законодавства, то вона погана не лише через імунітет Путіна. Ця модель ніби демонструє, що для міжнародного співтовариства агресія Росії якось не дуже важлива. Я маю на увазі, коли всі визнають, що це злочин проти всієї міжнародної спільноти, то логічно було б засуджувати не за українським законодавством, а за міжнародним правом. Тоді й проблем з імунітетом Путіна не було б. Але є держави, які підтримують інтернаціоналізований трибунал, бо думають, що це легше зробити», - зауважив Дайнюс Жалімас.

Автор: Наталя Мамченко

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