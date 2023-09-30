У жовтні в Києві офіційно розпочне роботу столична молодіжна рада

Невдовзі буде проведено конкурсний відбір кандидатів і вже остаточно затверджено персональний склад.

У Київській міській раді опрацювали документи кандидатів до першого складу Київської міської молодіжної ради. Надалі буде проведено відбір, і вже 17 жовтня пройде перша сесія новоствореного столичного молодіжного парламенту, зазначили у КМДА.

Як відмітив заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко, столичний молодіжний парламент має стати одним із ключових реформаторів молодіжної політики в Києві.

«Новостворена молодіжна рада має стати дійсно столичним молодіжним парламентом. Наразі перевірили документи кандидатів, які хочуть вступити до Київської міської молодіжної ради. Так, від органів студентського самоврядування допущено до конкурсу 35 претендентів на 23 місця, від дитячих або молодіжних громадських об’єднань – 44 претенденти на 11 місць. Крім цього надійшли документи від трьох представників громадських об’єднань учасників бойових дій, 11 представників учнівського самоврядування та одного представника Київської Малої академії наук. Кожна з шести депутатських фракцій, представлених у Київраді, теж надала своїх представників», – наголосив Володимир Бондаренко.

Він додав, що невдовзі буде проведено конкурсний відбір кандидатів і вже остаточно затверджено персональний склад молодіжної ради.

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