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  1. У світі

Масштабна примусова мобілізація в росії: воювати відправлять чеченців

10:08, 11 вересня 2023
росія призве на війну чеченців, проте обмежить призов для жителів москви санкт-петербурга.
Масштабна примусова мобілізація в росії: воювати відправлять чеченців
Джерело фото: Defense Express
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У росії незабаром розпочнеться масштабна примусова мобілізація. Під час цієї нової хвилі мобілізації рф планує призвати від 400 до 700 тисяч громадян, – повідомили в Генштабі ЗСУ.

«У зв’язку із катастрофічними втратами окупантів очікується, що незабаром в рф та на тимчасово окупованих нею територіях України розпочнеться масова примусова мобілізація населення. Її показники за різними оцінками можуть становити від 400 до 700 тисяч осіб», – йдеться у повідомленні.

За інформацією Генштабу, цього разу планується включити до призову близько 40 тисяч мешканців Чеченської республіки, імовірно з метою використання їх в ролі «загороджувальних загонів» за російськими військами. Проте серед населення москви та санкт-петербурга планується мінімізувати чисельність призову.

«На фронт в якості «гарматного м’яса» вкотре підуть пересічні громадяни – мешканці російських регіонів, яких у спину штовхатимуть на смерть кадирівські кати», – додали військові.

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