Масштабная принудительная мобилизация в россии: воевать отправят чеченцев

россия приведет на войну чеченцев, однако ограничит призыв для жителей москвы санкт-петербурга.

Источник фото: Defense Express

В россии вскоре начнется масштабная принудительная мобилизация. Во время этой новой волны мобилизации рф планирует призвать от 400 до 700 тысяч граждан, – сообщили в Генштабе ВСУ.

«В связи с катастрофическими потерями оккупантов ожидается, что вскоре в рф и на временно оккупированных ею территориях Украины начнется массовая принудительная мобилизация населения. Ее показатели по разным оценкам могут составлять от 400 до 700 тысяч человек», – говорится в сообщении.

По информации Генштаба, на этот раз планируется включить в призыв около 40 тысяч жителей Чеченской республики, вероятно с целью использования их в роли «заградительных отрядов» за российскими войсками. Однако среди населения москвы и санкт-петербурга планируется минимизировать численность призыва.

«На фронт в качестве «пушечного мяса» в очередной раз пойдут рядовые граждане - жители российских регионов, которых в спину будут толкать на смерть кадыровские палачи», – добавили военные.

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