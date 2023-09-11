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Банки будут тщательнее проверять финансовые операции украинцев и анализировать их финансовые возможности

Банк в случае превышения максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом, обязан в течение 10 дней проанализировать его финансовые возможности осуществлять соответствующие финансовые операции и при необходимости выяснить причины превышения.

Основания для отказа Украиной в экстрадиции, — позиция Верховного Суда

Со времени обращения с заявлением о признании беженцем, или признании лицом, нуждающимся в дополнительной защите, или признании лицом, нуждающимся в временной защите – лицо уже находится под защитой Украины, в ходе рассмотрения этого заявления и даже во время обжалования отказа в предоставлении такого статуса, - Верховный Суд.

Полицейский подрабатывал таксистом во время комендантского часа, но получил протокол о совместительстве: что решил суд

О полицейском все рассказала суду клиентка такси, но он смог избежать больших  неприятностей

Причинение полицейским телесных повреждений при задержании: Верховный Суд высказался по поводу квалификации

Верховный Суд указал, что суды допустили противоречие в своих решениях, указывая, что работник полиции, причиняя телесные повреждения двум потерпевшим, действовал как по личным неприязненным мотивам, так и превысил свою власть и служебные полномочия.

Критерии уважительности причин пропуска процессуального срока для субъекта властных полномочий, — позиция КАС ВС

Верховный Суд уточнил правовое заключение по критерию уважительности причин пропуска процессуального срока для субъекта властных полномочий в аспекте принципов правовой определенности и легитимных ожиданий.

  1. В Украине

Глава МИД Германии прибыла в Киев

09:07, 11 сентября 2023
Министр иностранных дел Германии в четвертый раз с начала российской войны посещает Украину.
Глава МИД Германии прибыла в Киев
Источник фото: DPA
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в понедельник, 11 сентября, прибыла в Украину. Это ее четвертый визит с начала полномасштабного вторжения россии в феврале 2022 года, – сообщает ZDF.

«Министр иностранных дел Анналена Бербок посещает Украину в четвертый раз с начала российско-агрессорской войны в феврале 2022 года. Политик Партии зеленых прибыл в Киев в понедельник утром с визитом, который сначала держался в секрете из соображений безопасности», – говорится в сообщении.

Бербок прибыла в Киев в понедельник утром с визитом, который был в секрете из соображений безопасности.

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