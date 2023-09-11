Глава МИД Германии прибыла в Киев

Министр иностранных дел Германии в четвертый раз с начала российской войны посещает Украину.

Источник фото: DPA

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в понедельник, 11 сентября, прибыла в Украину. Это ее четвертый визит с начала полномасштабного вторжения россии в феврале 2022 года, – сообщает ZDF.

«Министр иностранных дел Анналена Бербок посещает Украину в четвертый раз с начала российско-агрессорской войны в феврале 2022 года. Политик Партии зеленых прибыл в Киев в понедельник утром с визитом, который сначала держался в секрете из соображений безопасности», – говорится в сообщении.

Бербок прибыла в Киев в понедельник утром с визитом, который был в секрете из соображений безопасности.

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