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На саммите G20 было достигнуто согласие относительно справедливого мира в Украине – Байден

09:21, 11 сентября 2023
Война россии против Украины это не только проблема региона – Байден.
На саммите G20 было достигнуто согласие относительно справедливого мира в Украине – Байден
Источник фото: ostwest.tv
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Президент США Джо Байден во время пресс-конференции во Вьетнаме заявил, что на саммите стран G20 в Индии было достигнуто «существенное согласие» относительно необходимости справедливого мира в Украине.

По его словам, саммит G20 был важным моментом для демонстрации глобального лидерства и приверженности решению проблем, имеющих важное значение для всего мира. Среди этих проблем он указал на инвестиции в инклюзивное развитие, решение климатического кризиса, укрепление продовольственной безопасности, образования, глобального здоровья и безопасности здоровья.

«Мы также обсуждали жестокую и незаконную войну россии в Украине. И в зале было существенное согласие относительно необходимости справедливого - справедливого и длительного мира, который поддерживает принципы Устава ООН и уважает суверенитет и территориальную целостность», – сказал Байден.

На вопрос о войне в Украине, Байден заявил, что это не только проблема региона, но "проблема с клином" в контексте отношений с россией и Китаем, обе страны являются членами G20.

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