Подделки судебного решения, временное отстранение Тандыра: дайджест событий ВСП

Высший совет правосудия обнародовал дайджест событий за 28 августа – 8 сентября 2023 года.

ВСП обратился в Офис Генпрокурора относительно подделки судебного решения. Судья Коминтерновского районного суда города Харькова Ирина Зелинская сообщила о факте обнаружения поддельного судебного решения, – сообщает Высший совет правосудия.

Проверив обстоятельства, о которых проинформировала судья, Высший совет правосудия решил обратиться в Офис Генерального прокурора о предоставлении информации о раскрытии и расследовании преступления в уголовном производстве, внесенном в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 376 Уголовного кодекса Украины, – вмешательство в профессиональную деятельность судьи.

ВСП уволил девять судей в отставку

ВСП решил уволить девять судей в связи с подачей заявлений об отставке, а именно:

Владимирскую Ирину Николаевну - с должности судьи Селидовского городского суда Донецкой области;

Орешкину Элину Валерьевну - с должности судьи Центрального апелляционного хозяйственного суда;

Чишия Степана Степановича - с должности судьи Любомльского районного суда Волынской области;

Виниченко Любовь Николаевну - с должности судьи Днепровского районного суда города Киева;

Васильчук Елену Васильевну - с должности судьи Барановского районного суда Житомирской области;

Мельника Владимира Васильевича - с должности судьи Третьего апелляционного административного суда;

Морозову Ирину Васильевну - с должности Малиновского районного суда города Одессы;

Мируту Ольгу Анатольевну - с должности судьи Донецкого апелляционного суда;

Фульгу Алену Петровну - с должности судьи Николаевского окружного административного суда.

ВСП временно отстранил судью Алексея Тандыра от осуществления правосудия

29 августа 2023 года, Высший совет правосудия решил временно отстранить от правосудия судью Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра в связи с привлечением к уголовной ответственности до вступления в законную силу приговора суда или закрытия уголовного производства по обвинению в совершении уголовного преступления.

ВСП отсрочил возобновление работы Белозерского районного суда Херсонской области

Высший совет правосудия во время заседания 31 августа 2023 года принял решение отсрочить начало возобновления работы Белозерского районного суда Херсонской области до 1 октября 2023 года.

Херсонский городской суд Херсонской области продолжит рассмотрение дел, поступивших на рассмотрение этого суда до 30 сентября 2023 года включительно.

ВСП вернул ходатайство о продлении отстранения судьи Светланы Федорец от правосудия без рассмотрения из-за несоблюдения прокуратурой требований закона

Высший совет правосудия 4 сентября 2023 года вернул первому заместителю Генерального прокурора ходатайство о продлении срока временного отстранения судьи Акимовского районного суда Запорожской области Федорец Светланы Владимировны (командирована в Звенигородский районный суд Черкасской области) от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности без рассмотрения из-за несоблюдения прокуратурой требований закона, а именно - пропуск установленного срока.

Представители Совета Европы и члены Высшего совета правосудия обсудили проблемы выполнения Украиной решений ЕСПЧ

Члены Высшего совета правосудия и представители Совета Европы обсудили проблемы выполнения Украиной решений Европейского суда по правам человека и осуществления Комитетом Министров Совета Европы надзора по особо важным вопросам, в частности таких, как вынесение «пилотных решений», а также вопросов, касающихся системных, структурных или комплексных проблем.

Члены ВСП и международные эксперты Венецианской комиссии и Совета Европы обсудили законопроект об укреплении доверия к судебной власти

Члены Высшего совета правосудия обсудили с экспертами Венецианской комиссии и Директората по правам человека и верховенства права Совета Европы (DG-1) законопроект «О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей» о введении дополнительных процедур для укрепления доверия общества к судебной власти" (регистрационный № 9454). Встреча проведена в формате онлайн 4 сентября 2023 года с целью подготовки европейскими экспертами совместного заключения по этому нормативному акту.

По результатам встреч международных экспертов с членами ВСП и Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики будет подготовлено заключение, которое планируется обнародовать в начале октября.

Деятельность секретариата ВСП в цифрах в январе – августе 2023 года

В течение января – августа 2023 года сотрудники секретариата Высшего совета правосудия обработали 4747 обращений граждан и 406 запросов на информацию.

За этот период 2575 обращений поступило от граждан на телефонную горячую линию ВСП по телефону (044) 481-06-26. Во время телефонного разговора гражданам предоставлялись консультации и ответы справочного характера в пределах полномочий Высшего совета правосудия.

Сотрудники секретариата ВСП подготовили 1611 сопроводительных писем о направлении копий актов ВСП и его органов, выдано 3829 копий актов ВСП, его органов и членов ВСП, отредактировано более 14 500 листов проектов документов ВСП.

На официальном веб-сайте Высшего совета правосудия в течение января - августа 2023 года обнародовано 1726 актов ВСП, 1690 других документов, 377 новостей; в социальных сетях ВСП размещено 870 информационных материалов.

В течение восьми месяцев 2023 года уволены 246 судей

В течение января - августа 2023 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении 246 судей.

По общим обстоятельствам уволен 241 судья. 225 судей уволены в связи с подачей заявлений об отставке.

16 судей уволены в связи с подачей заявления об увольнении по собственному желанию.

По особым обстоятельствам Высший совет правосудия уволил 5 судей, а именно за совершение существенного дисциплинарного проступка.

В течение января - августа 2023 года ВСП принял 8 решений о предоставлении согласия на содержание судьи под стражей

В течение января - августа 2023 года Высший совет правосудия принял 8 решений о предоставлении согласия на содержание судьи под стражей и 10 решений об удовлетворении ходатайств Офиса Генерального прокурора о временном отстранении и продлении срока временного отстранения судьи от правосудия до вступления в законную силу приговора суда или закрытия уголовного производства и 5 решений о частичном удовлетворении указанных ходатайств.

Проблему неоднозначности трактовки понятия «добропорядочность» обсуждали на встрече в ВСП

Члены Высшего совета правосудия обсудили с экспертом Проекта Совета Европы «Поддержка судебной власти Украины в условиях войны и послевоенного периода» Михаилом Буроменским проблему неоднозначной трактовки понятий «добропорядочность» и «этика» как правовых категорий для формулировки требований к моральным качествам судей и кандидатов на должность судьи.

Заместитель председателя ВСП Дмитрий Лукьянов объяснил, что критерий «добропорядочность» определяется многими субъектами. Различные конкурсные комиссии разрабатывают разные правила и критерии. Например, в ближайшее время будут проводиться конкурсы на судейские должности, и требования к кандидатам на занятие этих должностей нарабатывают ОСД, ВККСУ, ВСП. Кроме этого, к некоторым конкурсам на замещение должностей в других судебных органах приобщаются, в том числе, международные эксперты, которые применяют критерии в соответствии с международными стандартами. Это создает непредсказуемость для кандидатов на должности. Следовательно, для преодоления этой проблемы нужно определить составляющие добропорядочности и этики, осознать и сформировать единые критерии во всей цепи правоотношений.

Члены ВСП отметили, что по этому вопросу сейчас готовится обобщение практики Совета. В то же время в рамках сотрудничества с Проектом СЕ выразили заинтересованность в обобщении судебной практики Верховного Суда и Европейского суда по правам человека по определению критериев добропорядочности и этики судьи.

ВСП постановил внести Президенту Украины представление о назначении судьи в Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда

7 сентября 2023 года Высший совет правосудия решил внести Президенту Украины представление о назначении ПАРХОМЕНКО Павла Ивановича на должность судьи Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда.

С начала 2023 года ВСП рассмотрел 154 сообщения о вмешательстве в профессиональную деятельность судей по осуществлению правосудия

В течение января – августа 2023 года в Высший совет правосудия поступило 110 сообщений о вмешательстве в профессиональную деятельность судей по осуществлению правосудия, о действиях, нарушающих гарантии независимости судей или подрывающих авторитет правосудия.

С учетом сообщений, поступивших в предыдущие периоды, ВСП с начала этого года рассмотрел 154 сообщения судей.

По результатам рассмотрения 70 сообщений о вмешательстве в деятельность судей по осуществлению правосудия принято 67 решений о принятии мер реагирования.

Представлена Коммуникационная стратегия по медиации

Во время презентации специалист в сфере бизнес- и публичных коммуникаций Иветта Деликатная рассказала о вызовах и задачах коммуникации медиации, результатах ситуативного анализа контекста и медиаполя, а также опроса стейкхолдеров и целевых групп, визуальной айдентике услуги, рекомендованных форматах и каналах коммуникации медиации.

Высший совет правосудия во время мероприятия представляли члены Совета Александр Сасевич, Оксана Блаживская и Алла Котелевец.

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