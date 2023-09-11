Как получить денежную помощь при рождении ребенка: объяснение

Денежную помощь на ребенка можно оформить через портал Минсоцполитики или Дію.

Источник фото: dszn.smr.gov.ua

Родители могут рассчитывать на государственную поддержку при рождении ребенка, включающую денежные выплаты, которые будут начислены и выплачены независимо от времени, включая период военного положения, а также «пакет малыша», – сообщает Минсоцполитики.

Для получения денежной помощи при рождении ребенка необходимо подать соответствующее заявление. Эта помощь предоставляется на одного из родителей или опекунов, который проживает вместе с ребенком. Важно учитывать, что заявление можно подать в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка и в течение периода действия карантина, а также еще один месяц после завершения карантина.

Для подачи заявления онлайн следует выполнить следующие шаги:

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в кабинете электронных услуг Министерства социальной политики.

Заполните онлайн-форму для получения услуги и подпишите ее электронно.

Заявление автоматически направляется в социальные службы.

Вам назначат помощь не позднее следующего дня после получения заявления, если форма заполнена правильно.

Также существует возможность воспользоваться комплексной услугой «еМалятко» на портале Дія.

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