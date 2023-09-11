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Як отримати грошову допомогу при народженні дитини: пояснення

09:45, 11 вересня 2023
Грошову допомогу на дитину можна оформити через портал Мінсоцполітики або Дію.
Як отримати грошову допомогу при народженні дитини: пояснення
Джерело фото: dszn.smr.gov.ua
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Батьки можуть розраховувати на державну підтримку при народженні дитини, що включає грошові виплати, які будуть нараховані і виплачені незалежно від часу, включаючи період воєнного стану, а також «пакунок малюка», – повідомляє Мінсоцполітики.

Для отримання грошової допомоги при народженні дитини необхідно подати відповідну заяву. Ця допомога надається на одного з батьків або опікунів, який проживає разом з дитиною. Важливо враховувати, що заяву можна подати протягом 12 місяців з дня народження дитини і протягом періоду дії карантину, а також ще один місяць після завершення карантину.

Для подачі заяви онлайн слід виконати наступні кроки:

  • Зареєструйтесь або авторизуйтесь у кабінеті електронних послуг Міністерства соціальної політики.
  • Заповніть онлайн-форму для отримання послуги та підпишіть її електронно.
  • Заява автоматично надсилається до соціальних служб.
  • Вам призначать допомогу не пізніше наступного дня після отримання заяви, якщо форма заповнена правильно.

Також існує можливість скористатися комплексною послугою «єМалятко» на порталі Дія.

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