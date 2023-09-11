Як отримати грошову допомогу при народженні дитини: пояснення

Грошову допомогу на дитину можна оформити через портал Мінсоцполітики або Дію.

Джерело фото: dszn.smr.gov.ua

Батьки можуть розраховувати на державну підтримку при народженні дитини, що включає грошові виплати, які будуть нараховані і виплачені незалежно від часу, включаючи період воєнного стану, а також «пакунок малюка», – повідомляє Мінсоцполітики.

Для отримання грошової допомоги при народженні дитини необхідно подати відповідну заяву. Ця допомога надається на одного з батьків або опікунів, який проживає разом з дитиною. Важливо враховувати, що заяву можна подати протягом 12 місяців з дня народження дитини і протягом періоду дії карантину, а також ще один місяць після завершення карантину.

Для подачі заяви онлайн слід виконати наступні кроки:

Зареєструйтесь або авторизуйтесь у кабінеті електронних послуг Міністерства соціальної політики.

Заповніть онлайн-форму для отримання послуги та підпишіть її електронно.

Заява автоматично надсилається до соціальних служб.

Вам призначать допомогу не пізніше наступного дня після отримання заяви, якщо форма заповнена правильно.

Також існує можливість скористатися комплексною послугою «єМалятко» на порталі Дія.

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