До Землі вперше за 437 років летить унікальна комета: коли спостерігати рідкісне явище

12 вересня комету можна буде побачити без спеціального обладнання.

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З 12 по 17 вересня цього року мешканці Північної півкулі матимуть унікальну можливість спостерігати за кометою Нісімурою, яка пролітає поруч із Землею лише раз на 437 років, – повідомляє Іndependent.

Комету C/2023 Р1 можна буде побачити навіть без спеціального обладнання вже від вівторка, 12 вересня, коли вона буде найближче до нашої планети.

Найближча зустріч комети зі Сонцем відбудеться 17 вересня, коли вона буде знаходитися на відстані приблизно 33 мільйони кілометрів від нашого світила. Після цього Нісімура віддалиться глибоко в космос і наступного разу земляни зможемо спостерігати її лише у 2460 році.

Астрономи наголошують, що це унікальна можливість для всіх спостерігачів неба побачити рідкісну комету Нісімура на власні очі. Нісімуру можна побачити через годину після заходу сонця і за годину до світанку, якщо подивитися зі сходу на північний схід, в бік серпа Місяця та Венери.

«Кометі потрібно 500 років, щоб здійснити оберт навколо Сонячної системи, Землі - один рік, а зовнішнім планетам - багато десятиліть», – сказав професор та директор центру астрофізики імені Е.А. Мілна в університеті Халла Бред Гібсон.

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