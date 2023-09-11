Показник різниці між зарплатами чоловіків та жінок суттєво скоротився за останні 7 років – Мінекономіки

Прийняття і реалізація Національної стратегії щодо подолання гендерного розриву в оплаті праці до 2030 року допоможе Уряду вдосконалити законодавство про рівну оплату праці.

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Рівність оплати праці та однаковий доступ до керівних посад жінок та чоловіків – один з інструментів, який допоможе Україні відновити кадровий потенціал після перемоги. Мінекономіки вже розробило Національну стратегію щодо подолання гендерного розриву в оплаті праці до 2030 року, яку найближчим часом має прийняти Уряд.

Про це зазначила Перший віцепрем’єр-міністр – Міністр економіки України Юлія Свириденко.

«В Україні, згідно з даними Держстату, у 2021 році жінки заробляли в середньому на 18,6% менше, ніж чоловіки. Цей показник суттєво скоротився за останні 7 років – ще у 2015 році він складав 26%. Прийняття і реалізація Національної стратегії щодо подолання гендерного розриву в оплаті праці до 2030 року допоможе Уряду вдосконалити законодавство про рівну оплату праці, осучаснити трудове законодавство і прийняти закон «Про працю»», - зазначила Юлія Свириденко.

Зокрема, зазначають у Мінекономіки, з’явиться принцип рівної оплати праці за аналогічну роботу або працю рівної цінності, незалежно від гендеру. Якщо роботодавець їх порушуватиме, працівник зможе захистити свої права у суді.

Серед завдань стратегії, також подолання стереотипів і дискримінації за ознакою статі. Для цього Уряд ініціює інформаційну кампанію для жінок «Звісно, зможеш», яка нагадуватиме, що жінки мають право отримувати не меншу винагороду за свою працю, ніж чоловіки. Юлія Свириденко відзначила: «Щоб досягти повного гендерного балансу, в Україні мають також існувати умови того, аби поєднати сімейне і професійне життя».

Так, Уряд розвиватиме систему державних та приватних дитячих садочків, а для дітей старшого віку – розвиватиме такі організації як Пласт, Українська академія лідерства тощо. На рівні законів зникне розділ на батьків-жінок та батьків-чоловіків, адже батьки обох статей мають бути однаково залучені до виховання спільних дітей.

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