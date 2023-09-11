У Києві до Дня борщу з'явилася незвична інсталяція, фото

День українського борщу відзначають у другу суботу вересня.

Джерело фото: facebook.com/KPUZNSolomyanskogorajonu

Працівники КП УЗН Солом’янського району Києва до Дня борщу створили оригінальну квіткову інсталяцію – український борщ на вишитому рушнику.

Композиція з'явилася на Повітрофлотському проспекті.

День українського борщу відзначають у другу суботу вересня.

Як раніше ми розповідали, Україна отримала оригінал сертифікату щодо включення борщу до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО.

Джерело фото: facebook.com/KPUZNSolomyanskogorajonu

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