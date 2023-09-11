Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Прогрес України у судовій реформі є вражаючим, — міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок

Незважаючи на вражаючий, за її словами, прогрес у судовій реформі, Анналена Бербок закликала Україну робити більше для боротьби з корупцією.

Верховний Суд відмовив матері у наданні її дитині статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій, - самого факту віднесення міста Сватова до території АТО недостатньо

Верховний Суд підкреслив, що віднесення міста Сватове Луганської області до територій, на яких здійснювалася АТО, без проведення на цій території воєнних дій чи збройних конфліктів, не є достатньою законною підставою чи умовою для надання дитині статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів.

Кабмін вніс зміни до Порядку обчислення середньої заробітної плати

Обчислення середньої заробітної плати, - Уряд вніс зміни до Порядку.

Кабмін обмежив розмір матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань чиновників

Уряд вніс зміни до Порядку надання державним службовцям матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.

У Верховній Раді пропонують запровадити обов’язкову участь прокурора в адмінсправах про нетверезе водіння

На думку автора законопроекту, оскільки судова практика стосовно п’яного водіння в Україні є досить розповсюдженою, потенційна кількість звернень до ЄСПЛ може бути досить значною, що, в свою чергу, негативно вплине як на бюджет, так і на міжнародну репутацію.

  1. Фото
  2. / В Україні

У Києві до Дня борщу з'явилася незвична інсталяція, фото

07:59, 11 вересня 2023
День українського борщу відзначають у другу суботу вересня.
У Києві до Дня борщу з'явилася незвична інсталяція, фото
Джерело фото: facebook.com/KPUZNSolomyanskogorajonu
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Працівники КП УЗН Солом’янського району Києва до Дня борщу створили оригінальну квіткову інсталяцію – український борщ на вишитому рушнику.

Композиція з'явилася на Повітрофлотському проспекті.

День українського борщу відзначають у другу суботу вересня.

Як раніше ми розповідали, Україна отримала оригінал сертифікату щодо включення борщу до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО.

Джерело фото: facebook.com/KPUZNSolomyanskogorajonu

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірена Гулкевич
    Ірена Гулкевич
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Сергій Орлов
    Сергій Орлов
    заступник Міністра юстиції України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації