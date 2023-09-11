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Працевлаштування неповнолітніх: на що звернути увагу роботодавцям

07:21, 11 вересня 2023
Як оформити неповнолітнього робітника.
Працевлаштування неповнолітніх: на що звернути увагу роботодавцям
Зображення: freepik.com
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Неповнолітні особи (від 14 до 18 років) у трудових правовідносинах мають ті самі права, що й повнолітні. Водночас вони користуються низкою суттєвих пільг щодо охорони праці, робочого часу, відпусток і деяких інших умов праці. На цьому наголосили у Державній податковій службі.

Так, підлітки не можуть працювати у небезпечних і шкідливих умовах, під землею, на теплових і атомних електростанціях, на нафто- і газовидобувних підприємствах та інших роботах із Переліку важких робіт і робіт зі шкідливими і небезпечними умовами праці. Їх не можна залучати до нічних (з 22:00 до 6:00), понаднормових робіт і робіт у вихідні дні.

Працівники до 18 років також не можуть переміщувати та підіймати речі вагою більше граничних норм. Крім того, вантажна робота обмежується за часом – не більше однієї третини робочого часу. Іншими словами, якщо працівник працює 7 годин на день, то вантажна робота не повинна тривати більше 2,3 години.

Також у ДПС зазначають, що трудовий договір із неповнолітнім працівником потрібно укладати лише у письмовій формі.

«У потенційного неповнолітнього працівника не повинно бути медичних протипоказань. Тому він має пройти медичне обстеження і надати довідку. Такий профогляд має стати щорічною традицією – допоки працівнику не виповниться 21 рік», - наголосили у податковій.

Крім того, роботодавці не можуть встановлювати випробувальний термін для неповнолітніх під час прийому на роботу.

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