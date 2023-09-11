Податкова в Києві виявила мережу магазинів, у якій при оплаті готівкою видавалися підроблені фіскальні чеки

На сьогоднішній день у цій мережі припинено практику видачі підроблених фіскальних чеків при продажу товарів за готівку, а середньоденний готівковий виторг збільшився майже у 5 разів.

Зображення: freepik.com

Податківці у Києві виявили мережу магазинів, у якій при продажу товарів за готівку видавалися чеки, що імітують фіскальні, створені за допомогою традиційного РРО із зазначенням всіх необхідних реквізитів оригінальних чеків (фіскальний номер РРО, заводський номер РРО, тощо), що належать зареєстрованому в ДПС РРО.

При цьому інформація про такі операції не надсилалась до серверу Державної податкової служби.

Як зазначили у ДПС, податківці вже неодноразово порушували питання здійснення окремими суб’єктами господарювання незаконної діяльності шляхом використання програмного забезпечення із спеціальними прихованими функціями, яке дозволяє маніпулювати загальним обсягом проведених розрахункових операцій та спотворювати інформацію в розрахункових документах та фіскальних звітних чеках реєстраторів програмних РРО та РРО.

Так, за результатами проведених контрольно-перевірочних заходів у червні підтверджено організацію окремими платниками податків схеми реалізації товарів через програмні РРО та РРО із використанням програмного забезпечення, яке дозволяє приховувати реальні виторги з метою отримання незаконних прибутків.

За результатами проведених фактичних перевірок у червні до порушників порядку проведення розрахунків застосовано штрафні санкції у сумі понад 6 млн гривень.

«Але керівники магазинів даної мережі, ігноруючи попередні приписи податкового органу продовжили протизаконну діяльність.

Реагуючи на дану ситуацію, у серпні 2023 року ГУ ДПС у м. Києві одночасно організовано 57 перевірок за різними адресами, у ході яких порушення порядку проведення розрахунків також підтвердилися», - пишуть у Державній податковій службі.

Як зазначається, за результатами завершених перевірок у серпні до суб’єктів господарювання будуть застосовані штрафні (фінансові) санкції в сумі понад 2,3 млн грн, а їх керівники притягнуті до адміністративної відповідальності.

Крім того, за наслідками здійснених контрольно-перевірочних заходів додатково працевлаштовано 325 найманих працівників.

«На сьогоднішній день у цій мережі припинено практику видачі підробних фіскальних чеків при продажу товарів за готівку, в т. ч. підакцизних, а середньоденний готівковий виторг збільшився майже у 5 разів, що становить додатково 540 млн грн на рік», - відмітили у ДПС.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.