Налоговая в Киеве обнаружила сеть магазинов, в которой при оплате наличными выдавались поддельные фискальные чеки

На сегодняшний день в этой сети пресечена практика выдачи поддельных фискальных чеков при продаже товаров за наличные, а среднедневная наличная выручка увеличилась почти в 5 раз.

Изображение: freepik.com

Налоговики в Киеве обнаружили сеть магазинов, в которой при продаже товаров за наличные выдавались чеки, которые имитируют фискальные, созданные с помощью традиционного РРО с указанием всех необходимых реквизитов оригинальных чеков (фискальный номер РРО, заводской номер РРО и т.п.), что принадлежит зарегистрированному в ГНС РРО.

При этом информация о таких операциях не посылалась к серверу Государственной налоговой службы.

Как отметили в ГНС, налоговики уже неоднократно поднимали вопрос осуществления отдельными субъектами хозяйствования незаконной деятельности путем использования программного обеспечения со специальными скрытыми функциями, которое позволяет манипулировать общим объемом проведенных расчетных операций и искажать информацию в расчетных документах и фискальных отчетных чеках регистраторов программных РРО и РРО.

Так, по результатам проведенных контрольно-проверочных мероприятий в июне подтверждена организация отдельными налогоплательщиками схемы реализации товаров через программные РРО и РРО с использованием программного обеспечения, позволяющего скрывать реальные выручки с целью получения незаконных доходов.

По результатам проведенных фактических проверок в июне к нарушителям порядка проведения расчетов применены штрафные санкции в сумме более 6 млн гривен.

«Но руководители магазинов данной сети, игнорируя предыдущие предписания налогового органа, продолжили противозаконную деятельность.

Реагируя на данную ситуацию, в августе 2023 года ГУ ГНС в г. Киеве одновременно организовано 57 проверок по разным адресам, в ходе которых нарушения порядка проведения расчетов также подтвердились», - пишут в Государственной налоговой службе.

Как отмечается, по результатам завершенных проверок в августе к субъектам хозяйствования будут применены штрафные (финансовые) санкции в сумме более 2,3 млн грн, а их руководители привлечены к административной ответственности.

Кроме того, по результатам осуществленных контрольно-проверочных мероприятий дополнительно трудоустроено 325 наемных работников.

«На сегодняшний день в этой сети пресечена практика выдачи поддельных фискальных чеков при продаже товаров за наличные, в т. ч. подакцизных, а среднедневная наличная выручка увеличилась почти в 5 раз, что составляет дополнительно 540 млн грн в год», - отметили в ГНС.

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